“No quería a ningún chileno”: Natalia “Arenita” Rodríguez contó cómo conoció a soñado galán danés

Natalia Rodríguez, la recordada “Arenita”, hace rato que está alejada de las luces que la vieron nacer y hacerse conocida en el programa Yingo.

La joven optó por dejar la TV, donde vivió un polémico romance con el reconocido Karol Lucero, cuando ambos participaban del franjeado juvenil de CHV.

Desde ese entonces, quien fuese la polola del exrostro de Mega hizo una nueva vida. Una donde se fue a Dinamarca tras conocer a su pololo Jens Bach.

Un romance que comenzó de una peculiar forma y que la exfigura detalló en sus redes sociales, relatando cómo había conocido al galán danés.

“Arenita” y su nuevo amor

Así, luego de abrir la clásica caja de preguntas en su cuenta de Instagram, y donde le preguntaran una y otra vez por su relación, Natalia decidió contar cómo había empezado.

“¡Tinder amiga!!!! Me cree en esos años un perfil de Tinder y puse en mi descripción que yo no quería conocer a ningún chileno como pareja”, expresó.

Y agregó que “quedé chata después de relaciones con chilenos que tuve antes, (machistas, misóginos, inseguros), así que ahí lo conocí”.

No obstante, pese a que ahora está feliz, su vida en Dinamarca tampoco ha sido tan fácil. Y de eso también hizo una confesión. “He tenido que deconstruirme en muchos sentidos para adaptarme a un nuevo lugar. He tenido que lidiar con la ansiedad, frustración, soledad, depresión invernal (muy común acá), etc. Nada ha sido fácil ni regalado. Todo ha tenido su costo y proceso… Y sigo en el camino de autoconocimiento y crecimiento personal. Uno nunca termina de mejorar la versión que tiene de uno mismo”, señaló.

De esta forma, “Arenita” desclasificó cómo han sido parte de sus años lejos de las luces, con una nueva vida donde el amor le sonríe.