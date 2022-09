¿Nos ilusionamos? Famosas tarotistas predicen si Chile podría ir al Mundial tras audio de Byron Castillo

Luego de que en las últimas horas el Daily Mail filtrara un audio donde Byron Castillo reconoce que es colombiano, todo Chile se ilusionó nuevamente con la posibilidad de ir al Mundial de Qatar.

Es que el registro abrió nuevamente la esperanza de los hinchas, que esperan con ansias el jueves, día donde está programada la audiencia ante la Comisión de Apelación de FIFA, donde la ANFP intentará revertir el fallo inicial en su contra tras la denuncia impulsada ante las dudas en la nacionalidad del defensa.

Por eso, mientras esperamos, hay varias tarotistas que se la han jugado con sus vaticinios respecto a qué ocurrirá finalmente en esta instancia.

¿Ayudará este audio como prueba? ¿Podrá ir la Selección Chilena al gran evento futbolístico o tendrá que seguir observándolo por TV? Esto es lo que dicen las cartas.

Chile y los augurios sobre Byron Castillo

Así, Vanesa Daroch fue una de las que se atrevió a dar sus predicciones. Y habló al respecto con el medio Tiempo X.

“Lo único que les puedo decir, pónganle todo el empeño. Pero así, más (de lo que se está haciendo hasta ahora). Y los jugadores igual, pónganle todo el power. Si ponemos 100 y posiblemente avancemos, pongan 200. Póngale 200, porque va a estar difícil”.

En tanto, Latife Soto también se manifestó. Y lo hizo en el programa Más Vivi que Nunca, donde anunció que “no estoy diciendo que van a ir, así que no arreglen maletas. No he dicho eso, por favor. Después me van a culpar, pero sí hay unas posibilidades (…)”.

Y agregó que “al jugador en cuestión va a estar complicado porque se le van a comprobar hartas cosas, entonces va a ser una decisión… O sea, realmente él parece que actuó incorrectamente”.

D esta forma, ambas brujitas se la jugaron con sus apuestas sobre si Chile podrá o no ir al Mundial de Qatar. ¿Qué pasará el jueves con el caso Byron Castillo?