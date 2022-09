En el Ciudadano ADN Sandra Zeballos tuvo la oportunidad de conversar con Tomás Mayer-Wolf, integrante de Les Luthiers, a raíz de la presentación que tendrá la agrupación este sábado 10 de septiembre en el Gran Arena Monticello.

“Estamos muy contentos de regresar a Chile con este espectáculo ‘Gran reserva’, después de la pandemia”, comenzó diciendo Mayer sobre el espectáculo que dará junto a la agrupación que lleva 55 años de carrera y que será un repaso de toda su trayectoria.

Tomás Mayer-Wolf tiene solo 40 años de edad y hace 5 que es miembro oficial de Les Luthiers. “Yo hace 55 años no existía. Pero sí cuando era pequeño iba a ver los espectáculos de ellos”, comentó el artista.

“55 años es mucho tiempo. Es una gran trayectoria que tiene el grupo y es un honor poder estar ahí”, expresó.

De fan a miembro del grupo

“Mis padres me ponían los casetes de Les Luthiers cuando viajábamos por las rutas y nos íbamos de viaje. Teníamos los discos y en casa se escuchaban. Nuestros padres y abuelos nos ponían los sketches”, recordó.

En línea con lo anterior, Tomás Mayer añadió que “cada vez que me encuentro con gente que dice ‘mi padre me ponía ‘La gallinita dijo eureka’ o ‘Don Rodrigo’ pienso que son sketches que están la memoria de mucha gente”.

“En mi caso yo iba a los teatros y al Coliseo aquí en Buenos Aires a ver los espectáculos y no me perdía ninguno. Para mí hoy ser parte de Les Luthiers no digo que sea un sueño hecho realidad, porque nunca me lo imaginé. Nunca lo soñé, nunca lo veía posible. Pero sí es una gran felicidad poder interpretar hoy esos sketches que me mostraban desde pequeño”, confesó.

¿Cómo es ser un integrante de Les Luthiers?

“Ser parte del grupo reúne muchas características”, aseguró el músico para luego comentar que anteriormente él ya había tenido un paso por el mundo de la música teatral.

“Había unido mis dos mundos de la música y el teatro. Pero nunca había combinado humor con música, con teatro, histrionidad e instrumentos informales”, dijo.

Así, Mayer dijo que ser un Les Luthiers requiere de mucho esfuerzo. “Es un producto único. Porque tienes que cantar, actuar, ser gracioso y tocar instrumentos atípicos. Hay que poder reunir todas esas cualidades, modestia aparte. Es difícil y por eso nunca me imaginaba poder estar allí o ser parte del grupo”, aseguró.