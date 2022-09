Cristián de la Fuente revela que recibió amenazas de muerte por adherir a la opción Rechazo

Días después del plebiscito de salida del domingo 4 septiembre, en el que el Rechazo se impuso con casi el 62% de las preferencias, Cristián de la Fuente asistió a Podemos Hablar, donde habló de su experiencia durante su campaña por el Rechazo. El actor conversó con Jean Philippe Cretton sobre lo que significó para él involucrarse y sobre los ataques que recibió.

De esa manera, en el espacio de Chilevisión habló sobre las amenazas que recibió. “Hubo un par que yo dije que podían ser de verdad y las denuncié y al final por suerte no quedaban en nada. Me decían por Instagram, por mensajes directos, que me iban a matar. Era como si venías a tal lugar te vamos a matar, que tuviera cuidado, etcétera”, contó.

Riesgos que Cristián de la Fuente siempre asumió que iba a tener que enfrentar. “Yo cuando di mi opinión y trabajé yo sabía en lo que me estaba metiendo y había que jugársela porque había que trabajar para evitar algo que yo creo que no era bueno para el país y hoy en día hay que trabajar por algo mejor“, afirmó.

Posteriormente, también comentó que no fue el único que sufrió ataques por apoyar el Rechazo. “En este país, si tú no estabas con la opción del Apruebo, te cancelaban y te hacían funas en las redes sociales. Eso tenía costos económicos, emocionales, personales y mucha gente no quería asumir esos costos“, declaró.

Lloró después de conocer la victoria del Rechazo

Más adelante, en el programa, el actor habló por qué decidió involucrarse por la opción contraria a la nueva Constitución. “Creo que el 62% de este país quería lo mismo que yo y había que comunicarlo. El proyecto no era lo que la gente quería y cuando uno tiene la posibilidad de comunicarlo hay que hacerlo y me la jugué“, señaló.

Finalmente, mencionó cómo se siente tras conocer el resultado del plebiscito. “Es lo mismo que correr un Ironman, es un cansancio, es una serie de emociones que cuando llega al final, uno dice esto pasó y toda esa angustia, esas emociones decantan, se van. Y uno se pone a llorar, lo que es normal, no es malo“, cerró.