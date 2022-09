Hasta lo trató de alcohólico: Javier Olivares y su agresivo round con Pablo Mackenna por el Rechazo

Los resultados del plebiscito del domingo hicieron que varios famosos salieran a dar su opinión respecto al triunfo del Rechazo. Uno de ellos fue Pablo Mackenna.

El escritor usó su plataforma en Twitter para expresarse tras las celebraciones de los partidarios de esta opción. Y fue bastante crítico.

Sobre todo con una imagen donde se veía a una mujer sosteniendo un cuadro con la imagen de Augusto Pinochet, en medio de los festejos.

“Vieja culiá. Y si mientras todos allí celebraban, porque su opción había ganado y bien por ellos, nadie le dijo: “baja al tatita que nos ensucias la fiesta vieja retamboreá”; entonces son todos una mierda y nos fuimos a la B. Espero que no haya sido así y la hayan guardado”, escribió en su red.

Vieja culiá. Y si mientras todos allí celebraban, porque su opción había ganado y bien por ellos, nadie le dijo: “baja al tatita que nos ensucias la fiesta vieja retamboreá”; entonces son todos una mierda y nos fuimos a la B. Espero que no haya sido así y la hayan guardado. https://t.co/sghnQaiuBn — pablo mackenna dorr (@pablomackenna) September 6, 2022

Pablo Mackenna y la respuesta de Javier Olivares

Tras este controvertido posteo, varios le respondieron al poeta. Y uno de ellos fue Javier Olivares, reconocido defensor del sector político de derecha.

“En gustos no hay nada escrito. Cada uno tiene el cuadro o fotografía que quiera. Libertad se llamaba el libro que querían quemar”, fue lo primero que le contestó el periodista que vive en Estados Unidos.

Y agregó “a su edad ya debería haber aprendido a respetar a las mujeres. Deducimos que fue otra vez su adicción al alcohol que le jugó una mala pasada”.

“En gustos no hay nada escrito”. Cada uno tiene el cuadro o fotografía que quiera! Libertad se llamaba el libro que querian quemar. A su edad ya deberia haber aprendido a respetar a las mujeres. Deducimos que fue otra vez su adiccion al alchool el que le jugó una mala pasada. pic.twitter.com/o2KppadOtD — Javier Olivares A (@JavierOlivares) September 6, 2022

El ex CQC no se quedó callado. “¿Libertad es enarbolar al dictador en tu propia patria, junto a quienes torturó a vista y paciencia de familiares hijos y compañeros de aquellos que hizo desaparecer, eso es libertad? No oligofrénico, siutiquín, putito de mier…, eso es falta de humanidad, condición de libertad”, dijo.

De esta forma, Pablo Mackenna y Javier Olivares se enfrentaron en una tensa discusión tuitera, donde ambos fueron apoyados por sus seguidores.