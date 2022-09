“Colapsado”: Mauricio Pinilla viviría complejos días tras video de carrete junto a escort

Mauricio Pinilla no lo estaría pasando muy bien. Esto luego de que saliera a la luz unos videos donde se le veía festejando junto a una conocida escort.

Es que el animador de TVN habría estado carreteando con Natthy Chilena, la misma mujer que hace meses tuvo una polémica parecida con Luis Jara.

Los registros, compartidos por la misma joven en sus redes sociales, mostraron al futbolista disfrutando de su compañía y la de más mujeres.

Un material que la mujer publicó con la frase “un domicilio piola”, dando a entender que estaban en casa del ex seleccionado nacional.

Mauricio Pinilla y su colapso

Así, luego de que las imágenes se conocieran públicamente, y hasta Gala Caldirola reaccionara al respecto, la figura de Buen Finde sacó la voz.

Y expresó en el programa Me Late que “no me voy a referir a esa ridiculez” y que “no es de mala onda… pero prefiero no hablar de mis cosas personales”.

Sin embargo, el deportista no estaría del todo bien. Esto porque luego publicó una historia en su cuenta de Instagram que preocupó a sus seguidores. “Sueño eterno ven a mí… bye”, posteó.

Por eso, en el Me Late, Luis Sandoval reveló que “este mensaje tiene que ver con unos días bastante colapsados para Mauricio Pinilla”, agregando que “lo ha pasado realmente mal durante las últimas semanas”.

De esta forma, y según el programa de TV+, el futbolista estaría transitando por complejas jornadas desde que las imágenes salieron a la luz, complicando incluso su trabajo en TVN.