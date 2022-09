Posterior al Plebiscito parecía la fecha indicada y el pasado lunes se confirmó. El Presidente de la República, Gabriel Boric, realizará este martes el primer cambio de gabinete en su gestión en medio de duras críticas a su equipo.

Entre los nombres que llegarán a La Moneda está la médico cirujana Ximena Aguilera, quien asumirá el cargo de ministra de Salud, hecho que fue celebrado por su padre, el reconocido locutor de Radio Pudahuel, Pablo Aguilera.

¿Qué dijo el padre de la posible futura ministra?

Luego que empezara a sonar en los medios la llegada de Ximena a la carta de Salud, su padre, Pablo, que se encontraba en vivo en su programa radial, “La Mañana de Pablo Aguilera”, no quiso quedar ajeno a los comentarios y valoró la llegada de su hija a La Moneda.

“Aquí está una pantalla, pero sin audio, pero veo lo que va pasando y de repente veo, aparece el nombre de mi hija Ximena como ministra de Salud, ¿La Xime?”, relató el locutor en referencia a cómo había conocido la noticia.

En esa línea, Pablo Aguilera expuso: “El mérito no es mío, es de ella. Yo había preferido… es meterse en la pata de los caballos. El ser ministro es un tremendo honor para cualquier persona, ella no milita en ningún partido, no es política, que creo que puede ser un buen punto”.

“No porque sea mi hija, pero (Ximena) es tremendamente inteligente, es trabajadora, es honrada además, fíjate que curioso, no sé por qué la habrán nombrado, pero mérito tiene montones”, cerró Pablo.

Llegada a La Moneda

Tras estas declaraciones emitidas en la radio, el locutor llegó a La Moneda en donde entregó nuevas palabras y dijo: “Estoy contento, una mezcla de cosas, porque el mérito es totalmente de ella. Me gusta pero me asusta como dice la canción, porque la verdad que el Ministerio de Salud es un ministerio súper complicado y va a tener una tarea bien difícil”.

“Esto es como los monos porfiados de la feria, que lo ponen ahí para que uno le tire pelotitas y va a recibir pelotazos de todos lados y eso me preocupa”, agregó el comunicador.

En esa línea, Pablo Aguilera sinceró haberse “enterado por la prensa”, ya que no había tenido comunicación con su hija debido a un viaje. “No tenía idea. El fin de semana estuve de viaje, no habíamos tenido tiempo de conversar”, dijo.