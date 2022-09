“¿Y el amor dónde quedó?”: Belén Mora hizo frente a ola de agresiones de partidarios del Rechazo

Ha sido lejos una de las más agredidas tras el triunfo del Rechazo. Belén Mora se ganó varios mensajes de odio en el cibermundo.

Es que la comediante se mostró de lo más decepcionada tras la derrota del Apruebo. Un sentir que decidió expresar en sus redes sociales.

“Me retiro de Chile hasta el 18. No me da el alma”, fue parte de lo que expresó la ex Morandé con Compañía.

Una frase que de una hizo que varios comenzaran a lanzarle mala onda en Twitter, donde incluso le pidieron que se fuera del país.

Belén Mora y su descargo

Así, la actriz recibió violentos posteos, parecido a lo que le ocurrió a Natalia Valdebenito, quien también denunció algo parecido en un live de Instagram.

Por eso, este lunes, Belén habló nuevamente en su plataforma de la red del pajarillo. Y comentó qué le pasaba con tanta violencia.

“Delirantes los mensajes que me han llegado por Instagram. ¿Y el amor donde quedó?”, fue lo que planteó.

Delirantes los mensajes que me han llegado por instagram! Y el amor donde quedo? 😂 — BELEN – AZA (@_belenaza) September 5, 2022

Incluso, antes manifestó que “hoy es un día de análisis. Por más que duela, la mayoría eligió democráticamente un resultado. Y eso es bueno. Que exista democracia”.

De esta forma, Belén Mora se desahogó tras tanto mensaje de rabia en su contra. Y también solidarizó con Valdebenito, a quien le mandó “un abrazo”.