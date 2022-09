Doctor Ugarte protagoniza divertido momento durante el Plebiscito: hasta le cantaron

En el marco de la jornada de Plebiscito Nacional de este domingo 4 de septiembre, el doctor Sebastián Ugarte visitó centros de votación de la comuna de Independencia, con el fin de asesorar a los electores a que se cuiden del calor, ya que llegó a los 27 grados centígrados.

En este sentido, en transmisión para Canal 13, la periodista Ana María Silva estuvo acompañada del doctor Ugarte, para aconsejar a los votantes para lidiar con lo que fue este día de calor. Sin embargo, el médico fue sorprendido con gran cariño, tanto por los votantes como las vocales.

Le cantaron al doctor Ugarte

Aunque en principio se trataba de una transmisión para ayudar a los votantes, la nota se convirtió en un divertido momento cuando las vocales de mesa lo recibieron como si se tratara de un artista. De esta manera, estas fanáticas del doctor lo abrazaron y hasta le cantaron temas de Myriam Hernández: La Fuerza del Amor y Mío.

Por su parte, el doctor Ugarte, sorprendido por esta actitud, comentó: “Aquí ha sido un cariño de la gente muy grande, he tenido la oportunidad de sacarme selfies. No sé si me van a retar en la casa”. Finalmente, sobre lo que sintió en ese momento, el mediático médico comentó: “Es importante unirse, pero no unirse tanto”.

Si quieres visualizar el divertido momento que protagonizó el doctor Ugarte, puedes ver el momento a través del siguiente video, desde las 14:45 horas:

Sebastián Ugarte se identifica a través de sus Vale la pena destacar quese identifica a través de sus redes sociales como un “Médico Intensivista, Académico e Investigador”. Asimismo, indica que es “Gran compipa y Camiseteado a mucha honra”. Es un doctor muy mediático y en los últimos años ha estado muy vinculado a los medios de comunicación.

Lee también: Confirman que brote de neumonía en Tucumán es a causa de la bacteria Legionella