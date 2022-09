Sigrid Alegría sobre tener una pareja más joven: “Con gente más grande, como que me aburro”

En el último episodio de Podemos Hablar, las personas invitadas fueron Steffi Méndez, Kanela, Johnny Herrera y Sigrid Alegría. Esta última fue consultada en el programa sobre su relación con el youtuber y actor, Francisco “Pancho” Germain, quien es varios años menor que ella. Una distancia que la actriz también tuvo antes con otro pololo.

En conversación con el conductor del espacio, Julio César Rodríguez, quien está en reemplazo de Jean Philippe Cretton, ya que este último se encuentra de vacaciones, Sigrid Alegría tuvo que responder una pregunta sobre qué era lo mejor de estar con un hombre menor que ella. Esto a raíz de que tanto Francisco Germain, como antes Alfonso Quintero, son bastante más jóvenes que la actriz.

“Siento que hay una energía que viene todavía el descubrir cosas, con él todavía hay cosas por hacer, con proyectos (…) Son personas que se están moviendo, atrapando oportunidades y eso me gusta. Me es cómodo, no sé por qué ando en la misma. ‘Ya po niña madura’ (…) Me entretengo, me hace reír, es más rápido, es más simple, más moderno“, respondió.

Además de que, más adelante, confesó: “Cuando estoy con gente más grande, como que me aburro un poco“.

No se ha sentido discriminada

Finalmente, la actriz de series como ¿Dónde está Elisa?, o de telenovelas como Pecadores, no ha sentido mucho la carga social por haber pololeado con hombres más jóvenes. Y es que, previamente, era bastante común que a las mujeres se les criticara con dureza por tener relaciones con parejas de varios años menos que ellas.

“Un rato estuvo pesado, pero no salí trasquilada, ni me quede cesante, ni me tildaron de loca, ni termine con una enfermedad grave como otras mujeres muy exitosas, que les afectó profundamente, les cortaron la cabeza. No me pasó”, cerró.