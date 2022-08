Benjamín Vicuña mostró su lado vinculado al fútbol y explicó las razones que tuvo para cambiarse de equipo, ya que en un principio, el actor chileno reconoció que era de Universidad Católica, sin embargo, no aguantó su pasión por Colo Colo y decidió convertirse en un albo más.

El “Benja” se refirió a esta situación en conversación con Radio Urbana Play de Argentina. “Tuve otro cambio dramático y siempre me meto en este problema, no sé por qué. Me cambié de equipo de fútbol. Es polémico. Puedo decir cualquier otra cosa, pero acá se me cae la cara”, comenzó indicando.

Vicuña afirmó que cuando fue niño “heredé un equipo de fútbol que no era el mío: Universidad Católica. Era un tema tener que cargar con eso”.

Luego, el actor no tuvo problemas en reconocer por qué no le gustó ser de la UC. “Aquí me van a matar los chilenos, el equipo era segundón. Siempre salía segundo. Una especie de karma. Espero que esto no se levante en redes, porque me meten preso”, agregó en todo de humor.

Por último, Benjamín Vicuña relató cómo fue su transformación como hincha de Universidad Católica a Colo Colo. “Me pasó una cosa maravillosa. Estaba viendo por TV cuando Colo Colo salió campeón de la Copa Libertadores 1991. De repente me vi saltando, gritando y dije ‘bueno, ya está, soy del Colo’. Hace 30 años me cambié de equipo”, concluyó el chileno que figura en Argentina.