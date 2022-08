“Nadie está discriminando”: Julio César Rodríguez protagoniza discusión con dirigente rural por el Rechazo

Este lunes se vivió un tenso debate entre Julio Cesar Rodríguez y el presidente de la fundación Soy del Campo, Óscar Núñez, tras comentar la polémica sobre la carreta que embistió a un grupo de ciclistas en la Alameda este domingo.

“¿Por qué exponer a los caballitos a esto? ¿Por qué ir en los caballos y no ir ustedes marchando?”, preguntó el conductor de Contigo en la Mañana para comenzar la entrevista con el dirigente rural a partir del altercado en el que una carreta de caballos participante de la caravana del Rechazo, tirada por dos caballos, atropelló a ciclistas participantes de una marcha por el Apruebo.

El entrevistado, quien también participó de la manifestación pro Rechazo, respondió que “nosotros buscamos visibilizar una realidad. Cuando tú sales del núcleo urbano de Santiago, te vas a dar cuenta de que esa es la realidad de nuestra gente”.

“Los caballos caminan por el pavimento, son carretones que trabajan y funcionan en Santiago. Esta es gente de la ciudad. La pregunta, es más bien: ¿Por qué discriminar a la gente de campo?”, remató.

La discusión con el dirigente

Julio César Rodríguez insistió en su punto: “Nadie está discriminando al mundo rural. Le preguntamos por qué exponer a los caballos“.

“No es que nosotros tengamos que hacer una manifestación y llevar a los caballos como decoro. Funcionan así, queremos que la gente vea una realidad y que se nos respete”, replicó Núñez.

Fue así como el dirigente defendió la presencia de los caballos en la manifestación y prosiguió: “Me llama la atención qué tan progresista somos, cuando las principales capitales del mundo tienen el mismo sistema (…) las carretas pasean por todas partes. ¿Qué pasó en Chile con la moda que no podemos expresarnos como queremos?. Esta es la gente del Chile real, no somos una caricatura“.

“No le estoy hablando de eso, Óscar, le estoy hablando de otra cosa“, le respondió JC en un intento por volver a la pregunta inicial: “Le estoy diciendo por qué exponer a los caballitos. Vemos gente que anda a caballo en plena Alameda, donde sabemos el daño que le hacen a los caballos al andar en pavimento”, le indicó.

Y el dirigente contra preguntó: “Yo te quería hacer una pregunta a ti: ¿Tú has emitido juicio condenando a los ciclistas que estaban apedreando a los caballos?”.

Julio César Rodríguez le aclaró de inmediato que “por supuesto que hemos condenado todo lo que ahí pasó”, e hizo otro intento de preguntar por la presencia de los animales en la manifestación.

De esta forma, Núñez le dijo que “los caballos han estado siempre ahí, si tú no los quieres ver, no lo vas a saber. La Alameda es parte de Santiago, nosotros somos chilenos y queremos visibilización”.

Por último, ya intentando zanjar el debate con el dirigente, el animador le explicó: “Óscar, le estamos diciendo que entendemos que hay gente que necesita trabajar con un carretón y un caballo, pero le queremos decir que para visibilizarlos no hay que exponerlos. Para qué exponer a un caballo que ya está sufriendo todos los días. Le estamos diciendo que lo que tenemos que proponer como país es no abandonar a estas personas del mundo rural y entregarles las herramientas para que no sean sacrificados estos caballos permanentemente”, sentenció JC.