“Mi pedacito de cielo”: Vanessa Aguilera revela que será madre con emotivo mensaje

La última vez que la generación de los 2000 supo de Vanessa Aguilera fue en febrero de 2021, cuando publicó sus fotografías matrimoniales junto a su esposo, el franco-español Manuel Virgilio. Incluso desde antes de las nupcias, la cantante mostraba sus maravillosas postales desde Europa.

Ahora, la exintegrante de BKN sorprendió una vez más a sus seguidores, al contar que será madre. Precisamente comunicó la feliz noticia con la Torre Eiffel de fondo, en Francia, país en el que vive junto a su marido.

Vanessa Aguilera será madre

En las imágenes luce un vestido blanco ajustado que revela el estado de su vientre y en una de ellas aparece en una selfie muy contenta con su esposo Manuel. El post tiene más de 9 mil likes.

“Mi pedacito de cielo, mi bebé. Ya no podía esperar para compartirles esta hermosa noticia. No encuentro palabras para describir toda la emoción que siento y he sentido durante este último tiempo…”, escribió la artista de 32 años en su Instagram.

Y agregó que “esperamos a nuestro bebé con todo nuestro amor y felicidad, agradecidos con Dios por el regalo más maravilloso de la vida”.

Una de las personas que comentó la noticia de Vanessa Aguilera que será madre fue Cata Palacios. También recibió una ola de parabienes por parte de sus fans.