Furiosa: Daniella Chávez reaccionó con todo tras filtrarse fotos íntimas con la bandera chilena

Lo ocurrido en Valparaíso con las Indetectables dejó a varios en el ojo del huracán. Una de ellas fue Daniella Chávez.

Es que la modelo salió a la palestra de la polémica debido a unas fotografías íntimas donde se le ve con la bandera chilena.

Unas instantáneas donde la Conejita Playboy posa desnuda y que fue comparada por varios con la controvertida presentación en el acto del Apruebo en la Quinta Región.

“No es la misma performance, pero es la misma bandera. Es Daniella Chávez, por si no la reconoce con la bandera entre las piernas”, le dijo una cibernauta al diputado Gonzalo de la Carrera en un debate al respecto donde viralizó las imágenes.

Diputado usted es Republicano cierto?, su lider es JAKast?, no vi sus comentarios por estas fotos, claro no es la misma “performance”, pero es la misma bandera. Es Daniella Chavez,por si no la reconoce con la bandera entre las piernas o con ropa en el cierre de campaña de Kast🙄 pic.twitter.com/rSBvaA4EeP

— Pia (@pia_sin_filtro) August 29, 2022