“El 5 se te acaba la mesada”: Fabrizio Copano con todo contra Gonzalo Feito tras ironizar con su rutina

Un fuerte cruce cibernético tuvo este lunes el humorista Fabrizio Copano y el conductor del programa “Sin Filtros” Gonzalo Feito, quienes ironizaron e hicieron fuertes declaraciones el uno y el otro a través de la red social Twitter.

Todo partió con un video que se viralizó por la misma plataforma, donde se muestra un extracto de la rutina de Copano en un acto en favor del Apruebo en La Pintana, en el que se puede escuchar un chiste que no cayó muy bien entre algunos cibernautas.

“Ahora estoy cachando qué clase de papá quiero ser. Entonces estoy cachando que la única hu.. que no quiero es ser, es ser esa clase de papá que es como amigo de su hijo. Porque siento que no puedo ser su amigo si me estoy culi…. a su mamá”, se puede escuchar en el show.

Ante la difusión y los reclamos, uno de los que salió a citar la publicación fue el ex CQC, quien en un escueto e irónico tuit se refirió a la rutina del comediante: “Muy talentoso para Chile”, publicó.

Muy talentoso para chile 😂 https://t.co/eu70SwH1mQ — gonzalo feito rosse (@gonzalofeito) August 29, 2022

La fuerte réplica de Copano

El tuit de Feito comenzó a tener mayor difusión y ardió Troya. Su respuesta llegó a Copano y este no se guardó nada en su réplica. “¿Este es el mismo que (con tres productores soplándole que decir) quedó como imbécil frente a Javier Bardem?”, comenzó el humorista, resurgiendo la polémica pregunta que le hizo Feito al actor español en 2018, cuando éste le consultó por “cómo se siente ser el único hombre en el mundo que disfruta trabajar con su mujer” a lo que Bardem respondió con “la pregunta es una falta de gusto tremenda”

“¿Él da lecciones de vida? Ojo con la soberbia, hijo de Cuchillo. Sé que tener un programa en el canal 87658 de VTR puede marear a cualquiera. Pero el 5 se te acaba la mesada”, disparó el comediante. Esto último en referencia a que luego del plebiscito este 4 de septiembre, el programa de debate político “Sin Filtros” no tendría mayor pronóstico.