“No saben lo que me pasó…”: Coté López protagonizó divertido chascarro que inmortalizó en sus redes sociales

Durante el sábado la empresaria Coté López compartió un divertido registro que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram la psicóloga publicó una imagen contando una anécdota que sufrió al irse de viaje a Curicó.

“Mi genteeee no saben NA` lo que me pasó, vine a Curicó y me invitaron a algo de vinos (a todo esto no me gusta el vino) bueno la cosa es que armé una mochila rápido y metí botas”, comenzó diciendo.

“Ahora cuando me vestí había traído dos botas diferentes CHEMIMAREEEE una larga y una más corta y lo peor es que además el taco es uno más alto que el otro así que NA que hacer”, indicó.

“Salí así no más po. Dios santo jajajajaja ando cojeando que no es lo mismo que cogiendo yaaaaa eso no eso nooooo”, sentenció.

“Al menos llevaste una derecha y una izquierda”, “digna hasta el final”, “me pasó lo mismo”, y “esta de moda lo asimétrico, que chistoso jeje pero te ves linda igual”, fueron algunos de comentarios que recopiló la publicación la cual ya cuenta con más de 40 mil likes.