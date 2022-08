“Que me cancelen”: La desafiante respuesta de actor de Machos que va por el Rechazo

Pablo Díaz fue uno de los que firmó la carta por el Rechazo donde varias personalidades, como Álvaro Rudolphy, plantearon su postura de cara al plebiscito.

El actor de Machos se sumó así a los rostros que han sacado la voz por una u otra postura frente a la elección que definirá la Nueva Constitución.

Y de eso habló con el Diario Financiero, donde ahondó en su opción, defendiéndola pese a los cientos de cuestionamientos que le han hecho.

“Creo que estos 30 años han sido buenos para Chile, y creo que hay que defender eso. Yo estoy rechazando la propuesta de un texto porque me parece mala. Creo que tiene cosas buenas también y eso se tiene que conservar”, fue lo primero que dijo.

Actor de Machos y la cancelación

El recordado Antonio Mercader en la ficción de Canal 13 comentó que “creo que el proceso no termina el 5 de septiembre. Estoy seguro que va a haber una nueva Constitución”.

Y agregó que “la derecha ya se dio cuenta que hay que cambiarla y que no puede gobernar sola. Si no, vamos a tener otro estallido”.

Incluso, el galán de teleseries se refirió a los posibles vetos por transparentar su elección. “Que me cancelen, que diga que miento, no es tema. No voy a responder a ello. Para mí este proceso es demasiado lindo y potente para quedarme callado”, dijo.

De esta forma, Pablo Díaz dejó más que claro que no tiene miedo de lo que pueda ocurrir con su carrera tras ir por el Rechazo. ¿Qué pensarán el resto de los Machos?