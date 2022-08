Neme tras detención de Héctor Llaitul: “Hace dos años, el diputado Boric habría pedido su libertad”

Durante el mediodía del miércoles 24 de agosto, se detuvo a Héctor Llaitul por los delitos relacionados con el robo de madera, atentado contra la autoridad y bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado. El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fue aprehendido por la PDI cuando se encontraba en un restaurante en los alrededores de Cañete.

Un hecho que no pasó indiferente en la mañana del jueves en Mucho Gusto, donde José Antonio Neme hizo una reflexión al respecto. “Hay una dimensión política que a mí no me deja de llamar la atención: yo no sé si es torpeza o más que torpeza, ingenuidad política brutal y lo digo del lugar del ministerio del Interior“, afirmó el conductor del matinal.

Luego, Neme añadió: “Primero, dejemos claro que Héctor Llaitul no es Osama Bin Laden. O sea que no lo fueron a buscar los navy seals a un lugar escondido en Pakistán. Estuvo 20 años paseándose por todos los lugares del país. Estaba almorzando en un restaurante“.

Más adelante, el conductor de Mucho Gusto mencionó a una conocida periodista de La Red, para ejemplificar. “Le han hecho entrevistas en televisión, entre ellas mi amiga personal Mónica González. Si los periodistas pueden dar con él… Por favor, terminemos con ese relato de que aquí se encontró un prófugo de la justicia que estaba en la selva colombo-venezolana“, dijo.

Las críticas de Neme al gobierno de Boric por Llaitul

Tras referirse a la detención del comunero, Neme aprovechó de realizar un repaso al Presidente Gabriel Boric. “Yo estoy absolutamente seguro de que si esto hubiese ocurrido hace dos años, en algún momento, con este nivel de cinematografía, el diputado Boric habría salido a pedir la libertad inmediata de Héctor Llaitul. ¡Eso hubiese ocurrido!”, aseguró.

Y finalmente, el animador de Mucho Gusto hizo una conclusión acerca de lo acontecido. “Lo que quiero decir con esto, es que llegó el momento de ordenar el relato y reconocer lo que antes se pensaba y lo que hoy día se cree menos. Digamos que tenemos derecho a cambiar de opinión“, cerró.