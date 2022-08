Daniella Chávez dona $720 mil a adulto mayor asaltado: “Le devuelvo lo que esos animales le robaron”

Con 73 años, Luis Aguayo fue víctima de un violento asalto en Talcahuano. El adulto mayor fue abordado por dos delincuentes, quienes le quitaron sus pertenencias y su dinero. Él venía del banco, donde había retirado 500 mil pesos, de los cuales 200 mil eran de su pensión y el resto de un bono por la muerte de su esposa.

El caso rápidamente causó indignación en las redes sociales, debido a que el delito fue incluso cometido contra un jubilado que además no poseía tantos recursos. Ante esta situación, hubo personajes públicos como Leonardo Farkas, que ofrecieron su ayuda al adulto mayor. De hecho, este empresario conocido por su filantropía, le donó 2 millones de pesos.

Sin embargo, él no fue el único que ayudó. También Daniella Chávez, la conejita Playboy, decidió poner de su parte. La modelo anunció que le donó 720 mil pesos a este adulto mayor. “Aquí está mi ayuda comprometida para Don Luis, un adulto mayor que fue brutalmente asaltado, le devuelvo lo que esos animales le robaron y que ¡Dios lo bendiga!“, escribió.

Y luego se autocorrigió: “¡Perdón a los animales, es verdad estos son simple basura de la sociedad, son delincuentes!“.

Su respuesta a las críticas

Al momento de dar a conocer su donación al jubilado Luis Aguayo, Daniella Chávez recibió igualmente críticas debido a que subió el comprobante de la transferencia. “¡Las ayudas y donaciones se hacen en silencio! Menos exponer los datos de una persona. Invierte en educación, nunca es tarde“, le escribió por ejemplo una usuaria.

Cuestionamientos ante los que la conejita Playboy les hizo frente. “Si los datos de Don Luis no hubieran salido en televisión, o en medios de comunicación, yo no los habría publicado. Menos con intención política, ya que no pertenezco a ningún partido político y no le pregunté al señor que vota para ver si lo ayudaba, ¡Mis ayudas nacen del corazón!“, respondió.

Y finalmente, hizo una reflexión al respecto. “Solo quería que mis palabras no quedaran en eso, Quería que vieran que valen más los hechos que las palabras, ¡Prometiendo sueños y así muchos más pueden hacer lo mismo! Importa más el fondo que la forma… ¡Que tengan linda noche y mi corazón está feliz, que es lo que importa!“, concluyó.