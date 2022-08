“Soy un hombre franco”: Neme se sincera sobre la salida de José Luis Repenning de Mega

En esta semana, José Luis Repenning renunció a Mega. El periodista que conducía el noticiario del canal, Meganoticias, dejó la estación televisiva tras casi dos décadas. Y después de su salida, todos los rumores parecen indicar que su siguiente paradero será Canal 13, donde se volverá a reunir con Priscilla Vargas.

Incluso, se ha mencionado la posibilidad de que tanto Repenning como Priscilla Vargas, animen el matinal de Canal 13, Tu Día. Y de hecho, en Me Late ya deslizaron que puede que el otrora rostro de Meganoticias tenga su debut en la estación de Luksic tras el plebiscito del 4 de septiembre.

Los rumores de la salida de Repenning del canal, empezaron a surgir después de los sondeos de Canal 13 y tras sus ausencias en la señal del Grupo Bethia. Y es que el periodista se ausentó, en una ocasión, tanto de Mucho Gusto (donde reemplazaba a José Antonio Neme, que estaba de vacaciones), como también recientemente de Meganoticias en la mañana.

Neme reconoció que no había cercanía entre ambos

Y precisamente, fue uno de los rostros de Mega al que Repenning le tocó reemplazar en su espacio, quien fue consultado por Me Late sobre su salida. En conversación con el periodista Luis Sandoval, José Antonio Neme habló brevemente sobre la renuncia del ahora exconductor de Meganoticias, un hecho ante el cual no se mostró muy afectado.

“Sobre la partida de Repenning a Canal 13, te voy a responder lo siguiente. La verdad, querido, no tenía mayor cercanía con él. Así que no tengo ninguna opinión. Tú sabes que yo soy un hombre franco. Por lo tanto, no tengo opinión alguna“, expresó el conductor de Mucho Gusto, quien no quiso referirse más acerca del tema.