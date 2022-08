Marcianeke es ingresado a una sala de urgencias por un problema médico: “Cuiden sus pulmones”

Durante este martes, Marcianeke fue internado en la sala de urgencias de un centro médico debido a un malestar respiratorio. El cantante urbano que en realidad se llama Matías Muñoz, dio a conocer esta situación a través de una fotografía que subió a sus historias de Instagram. Un ingreso al recinto hospitalario que ocurrió cerca de la medianoche.

En la imagen que compartió, el reggaetonero aparece postrado en una camilla y con una máscara de oxígeno. “Cuiden sus pulmones”, escribió al momento de subir este registro. Un padecimiento del que previamente ya había dado aviso, cuando un día antes publicó una foto desde su cama, dando a entender que no se sentía bien. “Para el loli, perrito”, comentó en esa ocasión.

Está mejor

Afortunadamente, el artista nacional parece encontrarse mejor. En la última publicación que hizo para actualizar sobre su situación médica, dio más detalles sobre su malestar. Oportunidad en la que también aprovechó de tranquilizar a sus seguidores con respecto a su estado de salud, además de agradecerles por su preocupación.

“Ya estamos mejor. Fue una bronquitis aguda. Ya me dieron el alta. De aquí a mañana estoy como nuevo. Gracias a todos los que se preocuparon y de pasadita me dieron consejitos. Los quiero mucho. Quien me quiera ir a ver, ya sabe donde vivo“, comunicó Marcianeke a través de un post en Instagram.

Cabe señalar, que previo a estos problemas de salud, el artista se encontraba fuera de Chile, en Uruguay. Mientras que, al mismo tiempo, tenía que ver los problemas relacionados con la demanda que tiene en contra por parte del Circo Tony Caluga, desde donde lo denunciaron por no asistir a dos shows para los cuales ya habían vendido las entradas.