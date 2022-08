Arturo Ruiz-Tagle acusa que le cancelaron un show por su sketch por el Rechazo: “Hay persecución”

El 22 de agosto se transmitió un nuevo episodio de Sin Filtros. Y en esta ocasión, el invitado sorpresa fue Arturo Ruiz-Tagle. Un comediante que al momento de presentarlo, también mencionaron que es pariente del recientemente fallecido Zalo Reyes. De hecho, apenas le tocó hablar a Arturo, le dedicó palabras a su pariente conchalino.

Más adelante, el humorista retomó su diálogo. Pero en esta ocasión el tono fue distinto. Arturo ahora está por el Rechazo, tras haber sido antes del Apruebo. “Con el señor (René) Naranjo nos encontramos la última vez en Las Lanzas en un encuentro del Apruebo. Fui candidato por la Lista del Apruebo. Me fue tan bien como a Naranjo, como lo ven”, contó.

En su alocución acuso que se cancela a quienes están por el Rechazo. “Este país está dividido. Estamos de acuerdo en cambiar la Constitución, en un 80%. Y en este momento nos estamos agarrando de las mechas y hay persecución por las personas que piensan diferente“, dijo.

Por qué le cancelaron el show en un hotel

Posteriormente, Arturo Ruiz-Tagle aseguró que hay muchos más artistas que como él, que han participado de instancias de izquierda, hoy están en el Rechazo. Sin embargo, señaló que ellos no se atreven a manifestar su postura debido a que, según él, hay persecución contra quienes piensan distinto.

“Yo no soy el único artista que está con el Rechazo. Ustedes se sorprenderían de la cantidad de artistas, y los artistas que siempre se han identificado con al izquierda, y que han estado en concentraciones por la izquierda, que están hoy día por el Rechazo. Pero no se atreven a decirlo. ¿Sabe por qué? Porque hay cancelación“, denunció.

E incluso, el comediante reveló un caso personal. Y es que luego de participar en video por el Rechazo, perdió un evento que iba a realizar en un hotel. “A mí me cancelaron el show del próximo sábado, por hacer sketch donde me burlo. Me cancelaron por amenazas al hotel“, reclamó.

Sus criticas al gobierno

Luego, el artista alegó por cómo se han normalizado la violencia. “Estamos gobernados por personas que dijeron que teníamos que ver la violencia con alegría. Y ahí vemos nosotros los jóvenes tomándose el Instituto Nacional todos los días. Donde jóvenes no pueden estudiar por culpa de 20 overoles blancos. Porque estamos secuestrados por la violencia“, afirmó.

Una instancia, en la que también cuestionó al Presidente Gabriel Boric. “Porque el presidente, que promete ir a La Araucanía, debería cruzar la calle y darse cuenta de todos los rucos que están en la Alameda. Porque ustedes vieron dignidad y votamos por el Apruebo para tener dignidad, y vemos lo que hay ahora, es miseria“, criticó.

Para finalizar, culpabilizó al mandatario del país por la ola de violencia que hay. “La violencia está en todos lados. Y usted señor Boric es el culpable de la violencia que estamos viendo en nuestro país. Y se lo indico así como lo hizo Ricardo Lagos. Estamos camino a una dictadura. Y yo estoy sacando la voz de la gente”, cerró.