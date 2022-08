“Se han roto códigos”: Destapan la ira de Mauricio Isla y del círculo futbolístico por romance de Pinilla y Gala Caldirola

Mauricio Isla estaría indignado con el romance de Gala Caldirola y Mauricio Pinilla. Y no sólo él, sino varios personajes del mundo del fútbol.

Es que según Sergio Rojas y Paula Escobar, líderes tras el live Qué te lo Digo, el futbolista no estaría para nada de acuerdo con el amor de su ex y quien fuese uno de sus compañeros en La Roja.

Una situación que, según los reporteros, tendría dividido a los peloteros nacionales, que acusan que con esto se rompieron “códigos”.

“Lo sabe el círculo futbolístico, donde hay un quiebre por esto. Dicen, entre comillas, que ‘se han roto códigos’. Imagina Arturo Vidal diciendo como: ‘¡No! no puede ser’. ¡Imagínate! Arturo Vidal”, dijo Paula en la transmisión.

Mauricio Isla, enfurecido con Pinilla

Así, la reportera siguió dando detalles. Y señaló que “Huaso Isla, y con esto se los digo todo, Huaso Isla está indignado con Mauricio Pinilla, con quien Gala tiene una relación de tres meses y medio”.

En tanto, su compañero contó que “yo también sé que Mauricio Isla es que no quiere ver ni en pintura a Pinilla. Es más, lo que él le ha dicho a sus cercanos, que yo conozco porque además conozco a los vecinos de Calera de Tango (…) es que no lo quiere ver ni en pintura”.

Y complementó que “todos encuentran que lo que hizo Pinilla es una ‘mariconada’, así me lo dicen, el término futbolístico que sería lo de Pinilla es una ‘mariconada’ por no respetar códigos del fútbol”.

El panelista de TV+ aseguró que “una persona, también de este grupo, me dice: ‘Oye, pero si Pinilla es capaz incluso de meterse con las mamás de los compañeros’. Mira la estupidez, así está catalogado. Eso me dicen, que no tiene ningún tipo de límite al momento de querer copular, me dicen que él es muy sexual”.

De esta forma, Sergio y Paula dieron cuenta del serio problema que tendría Mauricio Isla con la nueva relación de su ex con Pinilla. Un amor que, según varios, tendría de lo más enganchado al rostro de TVN.