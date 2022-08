Estaba de lo más divertidos haciendo un contacto con Talca. Una alegría que le duró poco a Mauricio Pinilla.

Es que mientras en Buen Finde hacían un móvil desde la llamada Fiesta del Chancho, al animador le hicieron un puntudo comentario.

Todo ocurrió en el contexto de unas payas desde el lugar, donde uno de los asistentes no encontró nada mejor que incomodarlo.

Y lo hizo con uno de los temas más controvertidos en la historia del futbolista: su romance con Coté López.

Mauricio Pinilla y su incomodidad

Así, al notero del programa se le ocurrió pasar el micrófono para que alguno de los invitados al festival costumbrista lanzara sus rimas.

“¿Me dan permiso o no me dan permiso? Yo me hago responsable, ¿se puede o no se puede?”, indicó, a lo que le dijeron que sí desde el estudio.

Entonces, un sujeto lanzó pícaro “para mi amigo Pinilla, yo sé que es un buen campeón, ¿pero qué le pasa a usted cuando ve El Rey León?”.

La broma de una descompuso el rostro de la figura de TVN, quien de una replicó con cara incómoda que “bastante puntuda era pues”.

Posteriormente, y como todos quedaron medios plop, el periodista en el lugar se fue rápidamente a entrevistar al alcalde por la festividad, mientras Mauricio Pinilla se quedó de lo más shockeado tras el leseo.