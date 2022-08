Raquel Argandoña asegura que tiene temas pendientes con Vivi Kreutzberger tras conflicto ocurrido en 2003: “Me gustaría juntarme con ella”

En una reciente edición del programa Me Late, Raquel Argandoña revivió la polémica que protagonizó con Vivi Kreutzberger hace casi 20 años, durante un capítulo del extinto programa, Vértigo.

Bajo este contexto, Argandoña se sometió a una dinámica del espacio de farándula, en el cuál le preguntaron con qué famosa pasaría 24 horas de su vida, siendo las opciones Paulina Nin, Anita Alvarado o Vivi Kreutzberger.

“Con Vivi Kreutzberger a pesar del encontrón que tuvimos en Vértigo hace años”, declaró.

Asimismo, explicó que todavía tiene cosas pendientes con la líder de Más vivi que nunca.

“Ella me invitó a un programa y todo muy coloquial, pero igual tenemos un momento de conversación”, explicó.

“¿Por qué se produjo esa conversación en un programa en directo? Me gustaría juntarme con ella“, reveló Argandoña.

El cruce de Vivi con Argandoña

Cabe destacar que en 2003, Raquel se refirió a la vida amorosa de la animadora. “Es lo mismo que yo dijera ‘por qué te dejó el marido, si por una prima hermana o por una hermana’. Creo que no es lógico discutirlo”, lanzó en esa ocasión, luego de que Vivi, la increpara con información sobre Eliseo Salazar.

“Ella (Vivi) me volvió a preguntar, me decía: ‘Raquel si estuviéramos en el mismo programa y pasara la misma situación, ¿tú me contestarías lo mismo?’. Y le dije: ‘Sí, te contestaría lo mismo’“, afirmó Argandoña en Zona de Estrellas.

Para finalizar su testimonio, la panelista destacó la relación que tiene con el padre de Vivi.

“Yo le tengo un gran cariño a Don Francisco. En un episodio puntual de mi vida, él me ayudó mucho en el nombre de un médico y eso no lo voy a olvidar nunca. Además, estamos grandes, estamos maduras y todo el mundo de la televisión recuerda ese episodio que igual fue heavy“, sentenció.