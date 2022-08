Es una guerra declarada. Raquel Argandoña y Sergio Rojas se han lanzado todos los misiles posibles de lado y lado desde sus trincheras en TV y redes sociales.

Todo partió en Zona de Estrellas, donde la primera es panelista. Y ahí, se lanzó contra el periodista para defender a Pancho Saavedra.

Todo porque el reportero había afirmado de una supuesta mala onda entre el rostro de Canal 13 y Nacho Román, la que fue desmentida por ambos.

Por eso, Raquel se indignó. Y disparó contra la figura de TV+, manifestando que el hombre de Lugares que Hablan “está harto que este señor Rojas lo descalifique y hable pestes de él como habla de mí… A mí me da lo mismo… como es un alcohólico y si le sirve comer hablando pestes de mí fantástico, a mí no me preocupa”.

Sergio Rojas y su respuesta a Raquel Argandoña

El periodista no se quedó callado. Y mostrando su emprendimiento de lavado de alfombras en su cuenta de Instagram, contestó con una bomba.

“Esto es lo que me da de comer, yo no he necesitado andar moviendo la coneja para tener dinero”, soltó de entrada.

Y agregó que “esto es lo que genera dinero, el trabajo digno, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, la perseverancia. No como otras personas que han tenido que ir a bailarle a gente importante”.

De esta forma, Raquel Argandoña y Sergio Rojas se han dado con todo en los últimos días, dejando claro que la farándula dura está más viva que nunca. Al menos para ellos.