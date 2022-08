Iván Cabrera reveló cómo es su relación con su ex Antonella Muñoz

En enero pasado, Iván Cabrera enfrentó el que pudiera ser su mayor escándalo mediático, cuando su ex novia, Antonella Muñoz, lo acusó de supuesto maltrato y hasta de abuso sexual.

“El Potro” había terminado su paso por el programa de televisión, El Discípulo del Chef. Allí, se relacionó con la modelo Gala Caldirola, con quien comenzó un romance meses más tarde.

No obstante, los dichos de Antonella Muñoz contra Iván Cabrera cambiaron todo, a puertas de iniciar su participación en “Aquí se Baila“. Gala eliminó las fotos con él de su cuenta de Instagram y dio por terminada la relación que recién nacía.

El escándalo mediático creció en segundos y salpicó a la ex de Mauricio Isla. Antonella Muñoz aseguró que Iván Cabrera le enviaba videos de contenido sexual explícito, supuestamente grabado con Gala Caldirola sin que la modelo española lo supiera.

Iván Cabrera enfrentó días de angustia por los dichos de Antonella Muñoz. Pero la misma ex polola salió luego en sus redes a aclarar todo, retirando sus dichos contra el bailarín.

Aunque el nombre de “el Potro” quedó limpio de toda acusación, su relación con Gala Caldirola no pudo ser recuperada.

Ahora, a meses de la polémica, el bailarín recibió una particular pregunta en su Instagram, duda que no tardó en aclarar para todos sus seguidores.

¿Cómo está el vínculo entre Iván Cabrera y Antonella Muñoz?

“¿Hablas con la Anto?“, le preguntaron a Iván Cabrera en una de sus clásicas dinámicas de preguntas y respuestas, realizad a través de sus historias de Instagram.

“El Potro” respondió sin dudarlo: “Sí, si hablo con ella, converso con ella y afortunadamente al día de hoy, luego de haber cometido un tremendo error que por supuesto me perjudicó bastante, el día de hoy está bien, está trabajando, enfocada”.

En esa línea, el bailarín también sumó: “«Y como decía sinceramente eso me pone contento, saber que está bien, que está enfocada. Porque siempre lo dije que no guardo rencor, ni odio, solamente transmití amor hacia ella porque era lo que se merecía para enfocarse y tomar el camino correcto. Así que sinceramente eso me pone feliz”.