Un divertido momento fue protagonizado por Humberto Sichel en la tarde de noticias de Chilevisión, justo cuando terminaba el bloque de este lunes.

Humberto Sichel tiene una relación con la también periodista Macarena Pizarro. Y justo fue su relación la que lo puso en el blanco de sus compañeras, Karina Álvarez y Patricia Venegas, cuando analizaban las últimas novedades de Jennifer López y Ben Affleck.

Las dos estrellas de Hollywood acordaron separarse durante el pasado fin de semana, pese a que están recién casados. Sobre esto hablaron al aire desatando una divertida conversación con bromas hacia Humberto.

“CHV Noticias Tarde” terminaba cuando Venegas y Sichel analizaban la separación de JLo y el actor de DC Comics. Esto ocurrió justo antes de dar el pase a “Contigo en Directo“, con Karina Álvarez.

Compararon a Humberto Sichel con Ben Affleck

Humberto Sichel, en conocida relación con Macarena Pizarro, dijo inocentemente: “Preguntémosle a nuestra compañera Karina Álvarez que está lista para el ‘Contigo en directo’, sí o no. Porque casarse, es decir, bueno, hablemos por WhatsApp, así cualquiera”.

Analizando la separación temporal de Ben Affleck y JLo, Karina Álvarez respondió en pleno bloque: “Otra cosa es con guitarra. Sí, yo también creo y aparte eso es como un ‘démonos un tiempo’. ¿O no?”.

Y Sichel sumó: “Ellos ya se habían casado y se conocían hace como 30 años. ¡Qué démonos un tiempo! ¡Es como ya!”.

Patricia Venegas justificó la decisión tomada de las estrellas de Hollywood con el tema del ritmo laboral que llevan. “Ya, pero es que tiene que ver con la naturaleza de su trabajo, que impide que puedan estar juntos”, indicó.

Y fue allí cuando Karina Álvarez, quien es muy amiga de Macarena Pizarro, troleó a Humberto Sichel: “Pero cómo, si tienen todo a la mano. Todas las posibilidades con la tecnología de seguir juntos, así es que está rara la declaración. La Ro (Rocío) te estaba mandando un recado Toti, pero todavía no sé lo que te quiere decir”.

Toti no tardó en darse cuenta y se adelantó: “No sé. ¿Qué yo no era Ben Affleck? O sea, a mí no me funcionaría lo de WhastApp”.

“Que te crees Ben Affleck. Eso me dicen”, indicó Álvarez.

Karina sumó sin filtro: “¡No! Yo creo que no te dejarían por el otro lado, jajajá”. Y el mismo Humberto Sichel confesó lo que pasaría con Macarena Pizarro: “Tendría las maletas listas en la puerta (…) no, es que así es muy difícil”.