Paty Maldonado recordó su abrupta salida de Mucho Gusto: “Me dolió mucho que me sacaran”

Durante la noche del sábado se vivió un nuevo capítulo de La Divina Comida, instancia en la que participó Patricia Maldonado, quien aprovechó el momento para referirse a su salida de Mucho Gusto.

En concreto, la cantante recordó sus 17 años como panelista del programa matutino, siendo Rodrigo Herrera, quien en su momento fue su compañero en el matinal, el encargado de preguntarle sobre sus apreciaciones de su salida.

“Me trae mucha nostalgia, era un programa de mucho respeto. Me dolió mucho que me sacaran y que no me dijeran el por qué“, reveló Paty Maldonado.

¿Por qué sacaron a Patricia Maldonado de Mucho Gusto?

En este contexto, la artista explicó que piensa que su tendencia política, ligada fuertemente a la derecha, fue uno de los motivos principales de su salida del programa. “Tal vez decían: ‘Nos puede cagar’, qué se yo” añadió.

“Igual es bueno que alguien te diga: ‘Oye, te vamos a sacar por esto y esto’. Nadie se atrevió a hablar conmigo. Tengo que confesarlo, me dolió, no puedo decir que no. Muchísimo me dolió. Dije: ‘Bueno, me vuelvo a rehacer’, pero igual te duele el corazón“, sentenció Maldonado en la instancia culinaria.

Cabe destacar que en noviembre de 2020, Mega tomó la decisión de no renovarle contrato a “la indomable”, esto luego de haberla “congelado” en medio del Estallido Social.