Mon Laferte revela que fue víctima de acoso por el productor de “Rojo”

Mon Laferte saltó a la fama al participar en “Rojo fama contra fama”, programa en el que estuvo durante cinco años y del que surgió su primer disco musical.

Era el año 2003 cuando una joven Mon Laferte lanzaba su primer disco, “La Chica de Rojo”. Este fue uno de los álbumes más vendidos de Chile, con certificación de disco de oro y disco de platino a solo un mes de su lanzamiento.

Y aunque este disco se convirtió en la verdadera puerta de entrada para Mon Laferte a la industria musical, la cantante no tiene buenos recuerdos del proceso, especialmente por que sufrió acoso por parte de su productor.

Así lo contó Mon Laferte en horas recientes al incluencer mexicano Roberto MTZ, según consignó FMDOS, la radio de los dos. Esta es parte de la entrevista que dio la artista nacional:

El acoso a Mon Laferte por parte del productor de su primer álbum

Mon Laferte partió recordando su emoción por su primer álbum, sentimiento que se desplomó en minutos: “Saqué un disco con el programa, muy malo por cierto (…) me da ternura, pero también me da un poco de coraje aún. Porque ese disco… yo me acuerdo que llegué súper emocionada porque me dijeron ‘vas a grabar un disco’. Para eso fui al programa. El premio era un disco“.

Mon tenía canciones escritas desde antes y su sueño era grabarlas para su primer disco. Sin embargo, los temas para ese disco ya estaban listos. Ella debía aprenderlos y cantarlos.

“El productor musical, que no sabía pero ni tocar el timbre… o sea, cero… me dice ‘no, no, no. Ya tengo las canciones listas’“, reveló. Ella decidió seguir adelante porque era la oportunidad de su vida.

El problema mayor no fueron las canciones. Mon Laferte relató que fue víctima de acoso por parte del productor del disco, quien también trabajaba en el programa de televisión. Se trata de Jaime Román.

“El productor musical era un pervertido, acosador… horrible. El que te digo que no tocaba ni el timbre. Entonces, todo eso me trae como un poco de asco. Jaime Román, se llama. Que de hecho, lo metieron al bote (a la cárcel). Heavy. A mí me acosó los cinco años que estuve allí (en Rojo). Muy pesado. Y acosó a muchas morritas. Yo creo que a todas, o a la mayoría“, contó.

También, dijo que “me moría de miedo de contarle a alguien. Por eso, el disco más que en lo musical me trae como… recuerdos feos en general”.

Jaime Román recibió una condena en el 2013 con libertad vigilada por cuatro años. El ahora ex productor fue acusado de obtención de servicios sexuales de menores.