Marco “Charola” Pizarro fue el último invitado en la noche de este jueves 4 de agosto en Pero con Respeto. En conversación con Julio César Rodríguez, el humorista hizo un repaso por su carrera y contó diferentes anécdotas de su paso por la televisión y los escenarios del país. Y uno de los más recordadas, fue cuando imitó a Marcelo “Chino” Ríos en Viva el lunes.

“Era asiduo invitado de Viva el lunes. Y siempre pasaron muchas cosas. Era un programa que iba en directo. Y en este programa en particular, estaba invitado Marcelo Ríos, el Chino. Y estaba yo. Y Gonzalo Beltrán me pide justamente que haga la imitación del Chino. Que yo lo hacía en la radio con el Leo (Caprile) hueveando”, relató Charola al comienzo.

Tras ello, llegó el momento de imitar el extenista. “Me cuenta que va a estar Marcelo y que en algún minuto me van a dar el pase, y yo tengo que hacer la imitación del Chino, que estaba ahí. El Chino venía de ganar un torneo importante me acuerdo, y bueno, Cecilia Bolocco me dice: ‘Chino Charola, la experiencia de este torneo’“, contó.

La imitación del Chino Ríos

Posteriormente detalló cómo se preparó para imitar al ex número uno del mundo. “Y yo tenía un jockey en la mesita de al lado, me pongo el jockey vuelta para atrás y tomo la posición que toma Marcelo, así como destartalado“, afirmó. Y después, vino la parte más aplaudida de su performance, cuando copió el tono del extenista chileno.

Pasaron solo unos segundos y repitió su imitación del Chino Ríos, palabra por palabra: “‘Bueno, fue un torneo difícil igual. Y bueno, no estoy ni ahí con los hueones que juegan ahí, porque soy súper bueno, les gano a todos’. Bueno, no sé la señora qué tendrá, que se ríe tanto. No estoy hueveando señora, estoy hablando enserio‘, y queda la cagada en el estudio”.

El enojo de el ex número uno del mundo

Tras su imitación, el extenista nacional no puedo ocultar su furia. “Y se para Marcelo, enojado, para irse. Se va“, reveló el humorista. “El director del programa, Gonzalo Beltrán, baja del estudio, y lo toma y le dice: ‘No compadrito, usted no se va. Hay un contrato firmado por estas lucas, el mejor pagado de los invitados de Viva el lunes y te quedas‘. Y se quedó”, agregó después.

Finalmente, Charola Pizarro contó que a pesar de que el Marcelo Ríos se mantuvo en el estudio, nunca más hablo en toda la noche. “Se tuvo que quedar. Y claro que se quedó, pero no habló más“, expuso. Y por último el comediante, concluyó: “En Viva el lunes siempre pasaron cosas“.