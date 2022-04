Diana Bolocco y su regreso a los estelares: “Me encanta volver a encontrarme con mi origen pelusón”

En llamas. Diana Bolocco está más feliz que perro con dos colas luego de ser confirmada como la gran conductora de El Retador.

Es que la animadora hace rato que quería cambiar de formato. Y en varios paneles faranduleros aseguraban que incluso estudió irse a otro canal con tal de tener un estelar.

Sin embargo, la figura de Mega reveló a ADN que si bien ella misma fue quien le pidió a sus jefes que la consideraran para ese puesto, no tenía que ver sólo con estar en el prime.

“Lo mío es la entretención y no es un misterio para nadie que es lo que me hace feliz”, confesó sin problemas.

Diana Bolocco y su rol estelar

La hermana de Cecilia señaló que este proyecto “me ha devuelto a mi esencia. Me encanta volver a encontrarme con mi origen pelusón”.

Y es que efectivamente está gozando cada instante del espacio que se estrena este viernes tras Meganoticias.

Mucho se habló de que pedías un estelar en Mega, Diana…

“Yo entiendo que hay un tema con la palabra estelar. Cuando yo entré a Mega hice un estelar. Pero se le pone una connotación de morbo al tema. Pero no hay, aquí sólo tiene que ver con hacer cosas distintas ligadas a mi experiencia televisiva”, sostuvo.

Pero, ¿querías estar en este formato?

“Yo soy periodista de profesión pero opté por dedicarme a la entretención porque es lo que me hace feliz. Y necesitaba tener una patita en entretención nuevamente. Y esto me ha devuelto a esa esencia como comunicadora. Incluso yo lo pedí. Pero no tiene que ver con el estelar, ni el formato ni el horario, sino con el contenido del programa”, respondió.

¿Y tus jefes aceptaron altiro?

“Fue una conversación y ellos accedieron altiro, no fue para nada difícil ni complejo”, aseveró.

De esta forma, Diana Bolocco retorna con todo al horario prime en Mega, de la mano de un estelar de talentos que la tiene disfrutando como pez en el agua.