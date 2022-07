Totalmente descompensada: Revelan detalles del serio impasse que apartó a Yuri de emisión de The Voice

Desapareció de pantalla y, de inmediato, los televidentes se preguntaron qué había pasado con Yuri en medio de la emisión de The Voice.

Es que la coach no apareció más en pantalla. Y en Twitter se levantaron toda clase de teorías, desde que se había aburrido hasta que quizás se había enojado como pasó hace un tiempo en su pelea con Cami Gallardo.

Sin embargo, Julián Elfenbein intento calmar un poco los ánimos y dijo en vivo que “quiero mandarle un beso gigante y un aplauso del público a nuestra güerita, Yuri. Tuvo que retirarse por un problemita de salud, así que la mandamos a descansar a su hotel”.

No obstante, este martes en Me Late ahondaron en los hechos y revelaron qué es lo que realmente sucedió con la artista mexicana.

Yuri, fuera de The Voice

Así, el periodista Luis Sandoval fue el encargado de entregar los antecedentes de lo ocurrido la noche del lunes, cuando la intérprete desapareció.

“Comienza a sentirse mal, dice, ‘estoy mareada…’. De hecho, como Beto Cuevas estaba cerca de ella, se dirige a él para señalar: ‘No me siento bien, algo me pasa'”, reveló.

Y agregó que posteriormente “van a comerciales y Yuri dice ‘no, no, no, algo me pasa’… Ella se fue prácticamente a negro, se sentía realmente mal, pide ayuda a la producción y entre varios la llevan, la toman, la sacan del estudio frente al público que la aplaudía”.

Luego, contó que “tengo entendido que incluso fue la gente primeros auxilios del canal para ver cómo estaba. Le toman la presión y le dicen ‘oye Yuri, estás con la presión realmente alta. Tú no puedes volver al estudio’. Yuri hizo el intento de volver… profesional”.

El reportero expresó que “corrían los enfermeros para acá, para allá… los primeros auxilios corrieron al camarín… Hace el intento y se descompensa nuevamente, por lo tanto dicen que Yuri no podía volver”.

De esta forma, Yuri habría vivido un tenso momento en The Voice. Uno que habría movilizado a todo el equipo para ayudarla a recuperarse.