Dino Gordillo se sinceró tras la muerte de su hijo: “Me dejó dos ángeles”

Durante la noche del viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, instancia que contó con la participación de Dino Gordillo, Mariela Sotomayor, Antonella Ríos, y Maitén Montenegro.



Durante la conversación con Jean Philippe Cretton al inicio del programa, Dino recordó el fallecimiento de su hijo, Aldo, quien murió en febrero de este año. bajo este contexto, el humorista se refirió a cómo ha sido este proceso, y cómo quedar a cargo de sus nietas, Paz y Florencia, ha cambiado su vida.

“Lo he vivido primero que todo con dolor, que perdí un hijo, y con la alegría que me dejó dos ángeles que son la Flo y la Paz”, explicó en un inicio.

Bajo la misma, Dino agregó que “estamos felices, están bajo mi custodia momentánea y estamos viendo la definitiva, Dios quiere y la Virgen se así“.

“Luchamos, ya tuve una reunión con todas mis hijas y mis hijos de lo que venía en adelante, yo tengo 62 años, ya había criado a todos mis cabros, me quedaba uno, pero partir de nuevo es bonito es lindo, estoy feliz, han sido una maravilla“, confesó.

Asimismo, Dino explicó que “se fue mi hijo pero me dejó dos ángeles lindos y creo que él se fue cuando vio que sus hijas estaban bien”.

“Están disfrutando”

Durante el espacio de conversación, el humorista explicó ha criado a sus nietas de la misma manera que crió a sus hijos. “Soy querendón, las adoró, lo que ellas me pidan se lo puedo dar, pero ellas igual llegaron a un hogar donde nosotros dijimos ‘aquí hay respeto, educación y límites’, si la mamá dice no, yo digo no o las tías dicen no, es no“, reveló.

“Pero ellas están felices, tú les preguntas hoy en día, están en otra, están disfrutando, eso me hace muy feliz”, explicó.

Para terminar, Dino Gordillo añadió que si bien sí reconocía que las consentía, como abuelo, no acepta faltas de respeto.