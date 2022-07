¿Alerta de romance? Ignacia Michelson reconoce su especial “cercanía” con Marcianeke

Hace rato se están mostrando juntos. Ignacia Michelson y Marcianeke partieron con un coqueto baile en redes y, ahora, estarían en algo más.

Así al menos lo dejó entrever la misma chica reality, quien en su Instagram respondió de lo más misteriosa a las preguntas respecto al cantante.

Pero, ¿en qué momento la loquilla Nacha y el intérprete empezaron a vincularse? El primer registro fue en un carrete, donde a ambos se les vio sacando los pasos prohibidos.

Un video que se viralizó rápidamente y que dio pie a todo tipo de especulaciones respecto a su novedosa amistad.

Michelson y Marcianeke, muy juntos

Por eso, tras estas imágenes, varios quedaron con la duda. Y los seguidores de la ex Resistiré aprovecharon la clásica caja de preguntas en la plataforma para consultarle sobre el oriundo de Talca.

Y ahí la respuesta de Ignacia sorprendió. “¿Andas con Marcianeke o solo son amigos con ventajita?”, la interrogaron, ante lo que ella dijo “ya, la verdad es que nos estamos conociendo y nos llevamos súper bien. Eso”.

Luego, le señalaron si le gustaba el artista. “¿Por qué me preguntan tanto cosas así? No voy a responder. O sea ¿A quién no le gusta? Ya, me pasé”, dejando entrever que sí podría existir algo más que una cercanía.

De esta forma, Ignacia Michelson alimentó los rumores de un posible affaire con Marcianeke. ¿Será que se convierte en la musa de su próximo video?