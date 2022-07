“Bicho desgraciado”: Mirna Schindler vive complejos días tras contagio de Covid-19

No lo está pasando muy bien. Mirna Schindler reveló en sus redes sociales que el motivo de su ausencia en Tu Día es que se contagió de Covid-19.

Y no ha sido un tránsito nada bueno, ya que la periodista confesó que se ha sentido muy mal debido al virus, pese a estar vacunada.

“Dejé de estar invicta. Tres años donde jamás tuve ni el más mínimo resfriado. Yo decía: ‘Estoy súper bien, porque me estoy cuidando, tomando vitaminas, omega-3, vitamina D, C, y vamos y estoy increíble’, pero lo dije y me enfermé!”, indicó.

Luego, agregó que “por un montón de razones que no vale la pena explicar, me bajaron mucho las defensas y me enfermé heavy”.

Mirna Schindler y su llamado

La conductora matinal expresó que, si bien no ha presentado fiebre, el bicho sí se le declaró como un resfriado muy pesado y fuerte.

“Mucho dolor de huesos y piernas. Despierto a las 2 de la mañana con dolor, y ahí métale ketoprofeno y a seguir durmiendo, recuperándome”, manifestó.

Incluso, hizo una sentida reflexión: “Ha sido un año donde lo he dado todo y no he parado, esta es la primera vez que tengo un descanso importante, y creo que el cuerpo a una le pasa la cuenta”.

Respecto a esto, acotó que esto le ocurrió pese a que es “súper consciente de las señales que el cuerpo da, y estoy siempre pendiente de no exponerme, de no maltratar mi cuerpo y saber hasta dónde puedo decir que sí, créanme que estoy siempre preocupada de eso”.

Posteriormente, hizo un llamado a inocularse. “Si no nos cuidamos, el cuerpo nos pasa la cuenta, y aquí estamos. Agradezco la vacuna, porque si no hubiese estado, pienso que esta cuestión me habría golpeado mucho más”, mencionó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mirna Schindler (@mirnaschindler)

Y dijo a modo de cierre que “el bicho este nos va a llegar a todos en algún minuto, así que agradezco estar vacunada, y les pido a todos los que no se ponen la cuarta dosis, que lo hagan, porque la verdad que ahí está dando vuelta este bicho desgraciado”.