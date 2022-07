“Me encierro en mi pieza a llorar”: Cami Gallardo se desahoga tras feroces críticas en The Voice Chile

No ha sido fácil. Y Cami Gallardo transparentó en un live lo complejo que ha sido ser una de las coaches en The Voice Chile.

Esto porque la cantante ha tenido que eliminar a varios de sus aspirantes. Y las elecciones no han sido del gusto del público.

De hecho, tras sus playoffs, donde tuvo que dejar ir a dos cantantes de su team, las redes ardieron con su veredicto.

Por eso, más tarde, la intérprete de Querida Rosa decidió desahogarse en una transmisión en Instagram, donde planteó parte de su sentir.

Cami Gallardo y las críticas

Así, luego de optar por sacar de su equipo a Abigail Hernández y Scarlette Alemanis, Cami hizo un en vivo donde ésta última también participó.

Y ahí, la artista explicó que “la gente no se da cuenta y quieren creer el morbo, que hay envidia, que está calculado, que es todo maquiavélico y malo. Pero hay puro amor en el equipo”.

Luego, indicó que “yo no suelo hablar mucho cuando me llega hate, me quedo callada, me encierro en mi pieza a llorar y suelo ser muy silenciosa con ese dolor de estar expuesta y que la gente crea que no leo las hueás o que crean que pueden pasarme por encima y tratarme de lo peor”.

Posteriormente, manifestó que los cuestionamientos “sí me afecta un montón y también me afecta verlos a ustedes (sus pupilos) involucrados en esto, porque no solo dificulta el espacio colaborativo del artista, sino que bloquea a otros que quieren meterse al rubro o a este tipo de programas, porque les da miedo”.

Respecto a su labor como coach, la joven comentó que “me duele profundamente que se hable de mí y que no se les celebre a ustedes, me duele, me hace mal (…) me genera desesperanza. Es súper frustrante e invito a toda la gente que insiste en tirar mierda a todas partes, que por favor se cuestionen un poco el estado en el que está hoy la industria de la música. Cuestionémoslo un segundo: no existe”.

De esta forma, Cami Gallardo se desahogó como pudo en compañía de algunos de sus pupilos, con quienes transparentó lo duró que ha sido estar en el estelar de CHV.