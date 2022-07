“Desde que se enfermó…”: El particular desahogo de la hermana de Claudia Conserva en Milf

No ha sido nada de fácil este tiempo para Claudia Conserva y su entorno familiar luego de enterarse de su diagnóstico de cáncer de mamas.

Es que la animadora contó en una sentida publicación en su cuenta de Instagram que le había descubierto la patología luego de un examen de rutina.

“Me tengo que preparar para dar una dura batalla. Sorpresivo, inesperado, doloroso, durísimo”, escribió la rubia en sus redes sociales.

Una situación que conmovió a sus seguidores, que hizo que su esposo Pollo Valdivia tomara una drástica decisión y su hijo Renato pidiera respeto y privacidad.

Hermana de Claudia Conserva y su descargo

En tanto, su hermana Francisca tuvo que hacerse cargo de Milf. Y, desde esa vitrina, lanzó un particular descargo respecto al estado de Claudia.

“Soy la persona menos tolerante a cualquier crítica, me carga, pero desde que la Claudia se enfermó me pasa lo contrario y recibo súper bien cualquier consejo, porque me siento muy querida y que lo hacen de verdad”, indicó.

Luego, la blonda siguió reflexionando y manifestó que “me puse como más humilde, porque de verdad tengo otra disposición para recibir la crítica”.

Y agregó “de verdad me siento mucho más humilde, y no me estoy vendiendo como ‘oh, la galla buena’. Yo les agradezco todos los consejos o críticas de cómo lo he hecho”.

De esta forma, la hermana de Claudia Conserva terminó su intervención, señalando que “el proceso que me dio ahora es de mucho escuchar al resto, no enojarme, pero cuando la Claudia vuelva voy a volver a ser la misma insoportable de siempre, les digo a todos”.