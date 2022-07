Catalina Guerra habló de sus pasos por Canal 13, cuando la señal todavía pertenecía a la Pontificia Universidad Católica. La actriz rememoró cómo no se les dejaba hablar de amantes y de política en las dependencias de la estación televisiva, e incluso denunció que había homofobia.

Tras brillar como Agustina Mackenna en Verdades Ocultas, Guerra decidió participar en una conversación con los panelistas de los Reyes del Drama, donde dio a conocer la censura que había en Canal 13 previo a pasar a ser del Grupo Luksic. Una estación televisiva en la que ella se dio a conocer, tras sus papeles protagónicos en Ellas por Ellas, Fácil de Amar y en Doble Juego.

Cuando se le preguntó cómo era trabajar en la entonces señal católica, Catalina tuvo importantes denuncias sobre las prohibiciones y discriminaciones que existían. “Habían cosas muy ridículas, muy muy absurdas”, afirmó.

“Había una teleserie en que una de los protagonistas tenía un amante. Pero no se podía decir que era amante. El cuento se trataba que era una amante, pero nunca se dijo ‘es amante’. La palabra ‘amante’ no se podía decir“, ejemplificó.

Después la actriz relató lo difícil que era expresarse libremente en el canal. “Era muy ridículo y era muy difícil. Uno no se podía reír de nada, no se podía hablar de nada, no se podía hablar de política, no se podía hablar de los negros y los blancos, sobre los chinos, nada. Entonces había que buscar un humor que fuera blanco, pero que se diferenciara al Jappening con Ja“, explicó.

“Se censuraban la vidas privadas”

Posteriormente, Catalina Guerra habló sobre cómo las prohibiciones de la entonces señal católica, afectaban las mismas vidas privadas de los trabajadores.

“Se censuraban muchas cosas. Se censuraban las vidas privadas. Yo tuve compañeros que eran homosexuales y que no habían salido del clóset, y los llamaban de la oficina, y les decían que cuiden sus pasos. Que no se metan ahí“, denunció.

Finalmente, la actriz concluyó con breves palabras su estadía en el otrora católico Canal 13. “Era complicado“, cerró.