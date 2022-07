“Llevamos seis o siete intentos ya”: María Jimena Pereyra reveló el gran anhelo que tiene junto a su esposa

La noche de este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, instancia en la que María Jimena Pereyra, Mario Velasco, Daniela Aránguiz y Daniel Grave compitieron por quedarse con el premio a mejor anfitrión.

Bajo este contexto, la exchica Rojo, reveló el gran anhelo que tiene junto a su esposa, Tania García: quieren convertirse en madres.

“Lo he comentado varias veces ya, llevamos seis o siete intentos, yo quiero que crezca la familia, quiero ser mamá, no quiero ser abuela, porque ya se va pasando el tiempo”, comenzó explicando la intérprete.

“Creo que es lo único que me falta en la vida, sé que hay tiempos, pero no son procesos fáciles, por el solo hecho de que ese intento no funcionó, el dolor que eso provoca también hace que te replantees muchas cosas y le empieces a dar vueltas a tu vida”, indicó.

Para finalizar, María Jimena Pereyra explicó que “por suerte todo se encaminó y seguimos juntas con ganas de seguir intentándolo”.

Sin embargo, explicó que que “si no funciona, a mí me gustaría igualmente ver la posibilidad de poder adoptar”.