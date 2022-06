Carlos Vives revela cómo está Shakira por su separación con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué atraviesan una de las separaciones más mediáticas de los últimos tiempos. De hecho, los rumores de ruptura circularon desde antes que ellos mismos confirmaran la noticia.

Primero, periodistas españolas apuntaron a Gerard Piqué de infiel, versiones que nunca fueron negadas ni confirmadas por ninguno de los dos.

Sin embargo, lo único oficial es el comunicado que envió a EFE la agencia de comunicaciones que maneja la imagen de Shakira: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Por todo esto, tanto Shakira como Gerard Piqué se han mantenido en los títulos de medios del mundo entero. Así como quienes han reaccionado a la noticia, entre ellos, el cantante colombiano y amigo de Shakira, Carlos Vives.

El artista, quien ya ha colaborado con Shakira en canciones como La Bicicleta, se pronunció sobre la ruptura de su amiga con Piqué y reveló cómo está ella actualmente.

Shakira está muy triste, afirmó Carlos Vives

Carlos Vives habló con la agencia internacional de noticias, Europa Press, y dio detalles de la situación sentimental actual de Shakira. Su palabras no tardaron en circular en medio del hermetismo que mantiene la cantante del Waka Waka desde que se supo todo.

“Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa“, dijo Carlos Vives sobre Shakira en declaraciones para la agencia en Madrid.

En esa línea, sumó: “Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: ‘Estoy triste'”. También, hizo referencia a la supuesta infidelidad negando conocer el hecho y expresó su opinión de Piqué: “No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño”.