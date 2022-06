Fulvio Rossi y Claudio Narea se enfrascan en violenta discusión: hasta Los Prisioneros salieron al baile

Fulvio Rossi usó su cuenta de Twitter para manifestarse respecto al plebiscito por la nueva constitución. Y ahí expresó que su opción sería sumarse al rechazo. Una decisión que no gustó para nada a Claudio Narea.

Es que el cantante de una le respondió a su publicación, lanzándole varios misiles que los hicieron enfrascarse en una llamativa discusión donde hasta Los Prisioneros salieron al baile.

Todo partió porque el ex de Maite Orsini indicó que “muchas cuentas que hoy me descalifican por apoyar el rechazo ayer me aplaudían cuando presente proyectos de matrimonio igualitario, aborto terapéutico, eutanasia, legalización cannabis, cuotas de género, VIF, anti discriminación, nacionalización de litio… es bueno practicar la tolerancia”.

muchas cuentas q hoy me descalifican p apoyar el rechazo ayer me aplaudían cuando presente proyectos d matrimonio igualitario, aborto terapéutico,eutanasia ,legalización cannabis,cuotas d género,VIF,anti discriminación, nacionalización de litio..es bueno practicar la tolerancia — Fulvio Rossi (@FulvioRossiC) June 27, 2022

Un posteo que de inmediato hizo que varios le respondieran, entre ellos el artista, que se ha acostumbrado también a usar sus cuentas para manifestar su opinión sobre la contingencia.

Rossi contra Narea

Así, Claudio contestó a la publicación del exsenador, diciéndole que “tú eres parte de la corrupción, no está mal que te inclines por el rechazo. Te apoyo”, declaración que de inmediato obtuvo respuesta.

“Fuera por conductas impropias el corrupto serías tu. Te caracterizas por tirar mierda a los que no piensan como tú y déjame decirte que no eres una lumbrera”, soltó evidentemente molesto Rossi.

Fuera por conductas impropias el corrupto serías tu. Te caracterizas por tirar mierda a los que no piensan cómo tu y déjame decirte que no eres una lumbrera — Fulvio Rossi (@FulvioRossiC) June 28, 2022

Entonces, el exguitarrista de la famosa agrupación sanmiguelina señaló que “por políticos como tú es que ya nadie les cree nada, Fulvio ‘conducta impropia’ Rossi”.

Una frase ante la que Fulvio tampoco calló: “Menos mal que no te dedicaste tú a la política, porque si fueras tan buen político como músico…”, haciendo la aclaración de que “me refiero a tu versión solista, no a Los Prisioneros de Jorge González”.

Te conocí de potrillo. El poder corrompe y lo sabes. No te cree nadie ahora. Y aquí se acaba este “diálogo”. Saludos https://t.co/x0vzxC0N7R — Claudio Narea (@claudionarea) June 28, 2022

Un minuto donde Claudio Narea decidió cerrar su polémica con Fulvio Rossi. “Te conocí de potrillo. El poder corrompe y lo sabes. No te cree nadie ahora. Y aquí se acaba este ‘diálogo’. Saludos”, concluyó.