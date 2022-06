El hijo menor de Ben Affleck chocó un Lamborghini de 250 mil dólares

Durante la jornada de este fin de semana, Ben Affleck y Jennifer López salieron a dar un paseo en Beverly Hills, donde pararon en una concesionaria de autos de lujo, sin imaginar lo que ocurriría.

A sus 10 años de edad, el hijo menor de Ben Affleck subió del lado del piloto de un Lamborghini SUV amarillo y lo terminó chocando con un BMW blanco. El auto está valuado en alrededor de 250 mil dólares.

La información del incidente en la concesionaria de Beverly Hills fue consignada por el sitio de espectáculos estadounidense, TMZ.

Según este portal web, el hijo de Ben Affleck marchó el auto en reversa y la defensa trasera del lado del pasajero tuvo un contacto con la rueda delantera del BMW. Por ese motivo, lo ocurrido no pasó a mayores.

De hecho, fotografías del siniestro no tardaron en circular en Twitter. Allí se ve a Ben Affleck abrazado a su hijo menor, Samuel, acompañados de Jennifer López, con quien se comprometió en meses pasados.

Ben Affleck's 10-year-old son crashed a rental Lamborghini after getting behind the wheel. https://t.co/kpId4FYI1u

— TMZ (@TMZ) June 27, 2022