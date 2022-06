Priscilla Vargas aclaró rumores sobre el animador que la discriminó en Mega

En días pasados, Priscilla Vargas dio una entrevista en Canal 13 a Martín Cárcamo en el programa que él conduce, De Tú a Tú, y dio detalles de la discriminación que sufrió en Mega en años pasados.

Priscilla Vargas arribó a Canal 13 recientemente tras trabajar en Mega por más de 20 años. Allí, condujo el noticiero central. Ahora, encabeza Aquí Somos Todos, un programa de ayuda social.

Pero en De Tú a Tú, la comunicadora habló de su paso por Mega y contó que fue víctima de discriminación. “En algún minuto me crucé con personas que me la pusieron más difícil. En algún minuto yo le pregunto al productor porque yo no puedo salir a hacer móvil. Y me dice ‘lo que pasa es que no te quieren porque te llamas Priscilla’. Me acuerdo que me voy y me estacioné en una calle para llorar”, reveló.

Quien se pronunció sobre esto fue el periodista Sergio Rojas, en su transmisión en vivo Qué te lo Digo, con Paula Escobar.

El panelista de Me Late reveló: “Fue un animador de televisión, muy connotado, que llegó a Chile hace muy poco, estuvo en el extranjero viviendo por deudas, el que le dijo a Priscilla que con ese nombre no iba a llegar a la televisión y mira lo que son las cosas de la vida”.

Si bien no indicó nombre, los seguidores comentaron inmediatamente que se trataría de Mauricio Israel. Él estuvo en Mega desde el 2001, y condujo Meganoticias hasta el 2008. Además, se fue del país por deudas y volvió recientemente.

¿Qué dijo Priscilla Vargas?

Luego de las palabras de Sergio Rojas, Priscilla Vargas acudió a sus historias de Instagram para compartir una reflexión.

“En varios medios aparece publicado quien habría sido la persona que me discriminó al inicio de mi carrera. Quiero aclarar que no apunto a nadie“, comentó la comunicadora.

En ese contexto, sumó: “Entendiendo el país en que vivimos, habría que ser bien injustos para culpar a una sola persona, porque la responsabilidad es compartida cuando nuestra sociedad es así, y esa aprehensión respondía a eso, a cómo lo recibiría el público. Así lo entendí en su momento y me resigné”.

“Es evidente que esa discriminación por nombre o apellido sigue siendo una vergonzosa realidad en Chile, y va más allá de la televisión. De una vez por todas, hagamos un cambio de mentalidad, porque lo que puede ser para muchos muy superficial, el daño en quien lo recibe es profundo”, finalizó.