“Me sentí tan mal”: Carolina Arregui desclasificó el feo desaire de Claudia Di Girolamo

Fue una situación que ocurrió hace algunos años, pero que aún le duele a Carolina Arregui. Una pena que decidió sacar a la luz.

La actriz se desahogó en la grabación de Pero con Respeto, en un capítulo que se emitirá este martes por la noche.

Y ahí fue consultada por la supuesta rivalidad que habría tenido con Claudia Di Girolamo, en el tiempo en que ambas protagonizaban teleseries.

De hecho, la inocente interrogante dio paso a que la mamá de Mayte Rodríguez sacara la luz no sólo el conflicto, sino además otros hechos que, hasta ahora, se desconocían.

Carolina Arregui y sus problemas con Di Girolamo

Así, quien fuese la estrella de producciones como Brujas y Ángel Malo, respondió la siguiente pregunta: “¿Es verdad que una vez te hizo un oso y no te saludó Claudia di Girólamo?”.

Ante esto, Arregui contestó “sí, fíjate, me dio mucha pena, hacía mucho tiempo que no la veía… Me sentí tan mal, dije: tan invisible soy. Nunca le haría un oso a nadie”.

Luego, en el espacio de CHV, quisieron ahondar de dónde vendría esta mala onda. “Lo atribuyo a que en alguna época yo hice teleseries por muchos años en Canal 13”, indicó, asegurando que a ella le daban los papeles de heroína “y los papeles co-protagónicos, digamos ‘las malas’, generalmente eran para Claudia”.

Una decisión que no le habría gustado a su colega, y que se habría achacado a que Carolina era pareja del director Oscar Rodríguez. “Entonces, en algún momento, yo creo que se molestó, y dijo: ‘Esta cuestión es abuso de poder'”, manifestó la intérprete.

De esta forma, Carolina Arregui abordará la competencia con Claudia Di Girolamo, que la hizo vivir momentos tan complejos como los que desclasificó después de tantos años.