Mon Laferte revela que vendía marihuana cuando iba al colegio

Mon Laferte es una de las artistas chilenas más exitosas de todos los tiempos, razón por la que sus fans siempre quieren saber más de su vida personal, en paralelo a su carrera musical.

Por ese motivo, no pierden rastro de cada publicación suya en redes sociales, así como de cada entrevista que da donde no duda en mostrar su costado más personal.

Parte de esto fue lo que reveló recientemente Mon Laferte, en entrevista con el presentador mexicano Yordi Rosado, a quien confesó que venía marihuana en el pasado.

Mon Laferte contó detalles de su adolescencia y de lo indisciplinada que era cuando estaba en el colegio. De hecho, reveló que era desorganizada y que se saltaba clases de forma frecuente.

Mon Laferte vendía marihuana en su época escolar

Sobre la venta de marihuana, Mon Laferte reveló: ” No me cacharon que vendía marihuana, por suerte; ese año fue horrible. Era desordenada, no quería estudiar y era rebelde”.

La cantante de “Tu Falta de Querer” cursó su último año en la escuela República Colombia en Viña del Mar. Sin embargo, no le fue bien a causa de su misma rebeldía.

“Yo guardaba los churros en los calcetines y andaba con un candado amarrado a la bota por si me hacían algo para defenderme, dar patadas. Era horrible, era una chamaca rebelde”, sumó Mon Laferte.

También, Mon Laferte reveló que empezó a vender marihuana tras establecer una amistad con “la más ruda” de la escuela, quien además tenía 25 años en ese momento. Ella inició en el negocio.

La entrevista completa de la cantante nacional con Yordi Rosado está disponible en YouTube y puedes verla a continuación: