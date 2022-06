Ya pasaron varios días desde que Johnny Depp triunfó en la batalla legal contra su ex esposa, Amber Heard. Ella lo había acusado en el pasado de maltratador doméstico.

Por eso, Johnny Depp la demandó por difamación. El juicio fue televisado y duró seis semanas. Además, el jurado falló a favor del actor de Piratas del Caribe.

Ahora, la actriz Amber Heard dio una entrevista para el programa “Today”, en la cadena NBC. Se trata de su primera aparición pública luego del juicio.

¿Qué dijo Amber Heard del juicio perdido contra Johnny Depp?

En su primera entrevista tras perder el juicio, Amber Heard se refirió al jurado y dijo que no los culpaba por el fallo: “En realidad lo entiendo. Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”.

Sin embargo, calificó de injusta la ola mediática a favor de Johnny Depp en redes sociales durante la batalla legal. Por ejemplo en TikTok, la etiqueta “Justicia para Amber Heard” tuvo 27 millones de visitas. En tanto, la de Depp obtuvo 20.000 millones de visitas.

“No me importa lo que uno piense de mí o qué juicios quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No supongo que la persona promedio deba saber esas cosas. Así que no me lo tomo como algo personal”, dijo Amber Heard en la entrevista con “Today”.

En esa línea, sumó: “Pero incluso alguien que está seguro de qué merezco todo este odio, incluso si crees que estoy mintiendo, no podrías decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme qué crees que esto ha sido justo“.