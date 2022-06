Arturo Guerrero revela que está por el Rechazo: “Se han reído de nosotros”

Arturo Guerrero debe ser una de las figuras más emblemáticas de La Vega Central. El feriante es uno de los liderazgos más fuertes y escuchados del mercado, y aunque generalmente se le ha asociado a cierto sector político, sus posturas pueden variar según el tema. Y recientemente sorprendió a muchos cuando indicó que votará Rechazo en el plebiscito de salida.

El comerciante explicó en una entrevista por TikTok su postura contraria a la propuesta constitucional presentada por la Convención Constitucional haciendo énfasis en su decepción ante el proceso. “Hoy día rechazo. ¿Sabe por qué rechazo?, porque teníamos toda la esperanza de que iba a ser la mejor Constitución, pero se han dedicado a farreársela”, explicó.

Posteriormente también subrayó que lo que se buscaba con una nueva Constitución era conseguir un equilibrio, lo que a su parecer, no se logró con el borrador presentado por los convencionales. “Se han reído de nosotros. Nosotros, los que tenemos que pagar impuestos, los que tenemos que sacarnos la cresta, lo que queríamos era una equilibrio, y el equilibrio no se ha conseguido”, afirmó.

No se arrepiente de votar por Boric

Más adelante, el entrevistador le consultó si estaba arrepentido de haberle entregado su apoyo al Presidente Gabriel Boric en la última elección. Una pregunta ante la que el “padrino de La Vega” respondió negativamente, además de realizarle un llamado de atención a quien lo grababa luego de que este se refiriera al mandatario como “merluzo”.

“No hay que arrepentirse nunca, hijo. Primero que nada, a todo Presidente hay que respetarlo. Del respeto va a ser el respeto a tu persona“, sostuvo el conocido feriante. “Todos tienen derecho a hablar. Lo mismo hablaban de Piñera. Yo no voté por Piñera, pero si hay un gallo que la hizo bien para la pandemia, fue Piñera. Les guste o no“, agregó antes de que finalizara el video.

Revisa el registro acá:

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bOaPg5","duration":"00:01:41","type":"video","download":""}]}