¿Podrá pagar?: ¿De cuánto es la fortuna de Amber Heard?

Seguidores de Amber Heard y Johnny Depp siguieron de cerca el juicio que los enfrentó por difamación durante seis semanas.

El jurado deliberó por casi 13 horas luego de escuchar más de cien horas de testimonios y analizar evidencias. De esa manera llegaron al veredicto que sentenció a Amber Heard como culpable de difamación.

En esa línea, Amber Heard tendrá que pagar 15 millones de dólares de indemnización a Johnny Depp.

Esto quiere decir que la fortuna de Amber Heard se podría ver reducida drásticamente. Además, ella solo recibirá dos millones de dólares por la contrademanda contra Depp.

¿De cuánto es la fortuna de Amber Heard?

Tras el veredicto de este miércoles, muchos se preguntan si la fortuna de Amber Heard alcanzará -o no- para indemnizar a Johnny Depp por 15 millones de dólares.

Amber Heard protagonizó su primera película en el 2006 con All the Boys Love Mandy Lane. Luego, en el 2008, actuó en otras cintas como Never Back Down y Pineapple Express.

Además, participó en películas como ExTerminators, The River Why y And Soon the Darkness. Y con Johnny Depp, actuó en el 2011 en The Rum Diary.

Drive Angry, Paranoia, Machete Kills, 3 días para matar, Syrup, Magic Mike XXL, The Danish Girl, The Adderall Diaries, London Fields y One More Time son otras de sus exitosas películas. Más recientemente, la vimos en Aquaman, en el año 2018.

Todos estos trabajos, y pese a haber recibido 7 millones de dólares al divorciarse de Johnny Depp, han hecho que Amber Heard acumule una fortuna de 8 millones de dólares, según sitios como Celebrity Net Worth.

Esto quiere decir que la fortuna de Amber Heard no alcanzaría para pagar la indemnización que debe pagar a Johnny Depp.