Ferrari está teniendo un muy buen arranque de temporada en la Fórmula 1, perfilándose como una de las escuderías favoritas para quedarse tanto con el Mundial de Pilotos como con el Campeonato de Constructores.

Y fuera de la pista, las noticias también son buenas para la pareja de conductores conformada por Charles Leclerc y Carlos Sainz. Ambos fueron confirmados por Disney Pixar como las voces de un personaje de la película Lightyear.

La película, que cuenta la “historia real” tras el personaje de Buzz Lightyear -coprotagonista de la saga de Toy Story- tendrá al piloto monegasco doblando un personaje en la versión italiana y a Sainz en la versión en español.

Lightyear se estrena este 17 de junio y cuenta con las voces de Chris Evans en el papel del astronauta, además de Keke Palmer, Peter Sohn, James Brolin y Taika Waititi como parte del reparto.

New adventure with @ScuderiaFerrari and @DisneySpain!! 🚀🧑🏽‍🚀

–#essereFerrari#Carlossainz pic.twitter.com/POj3s8OiQ6

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) May 25, 2022